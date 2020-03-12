МИД разъяснил, касается ли украинцев запрет на въезд в США (57)

Слово і Діло 2020.03.12 12:42

12 марта 2020, 12:34 Украинцев, которые последние 14 дней не посещали страны Шенгенской зоны, запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса не касается. Об этом сообщает в Facebook оперативный штаб МИД по координации в условиях распространения COVID-19. Сообщается, что с 13 марта 2020 США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны.