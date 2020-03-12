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Том Хэнкс заразился коронавирусом

Том Хэнкс заразился коронавирусом (84)

Glavk.info 2020.03.12 10:05
12 марта 2020 г., 08:56:00 Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии. Об этом сообщает Политека. 63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды. Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли. "Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в
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