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Сезон NBA приостановлен: звезда Юты сдал положительный тест на коронавирус

Сезон NBA приостановлен: звезда Юты сдал положительный тест на коронавирус (60)

Телеграф.com.ua 2020.03.12 11:43
isport.ua Сезон в НБА приостановлен после информации о том, что центровой Юты Джаз Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Ассоциация прекратила все матчи регулярного чемпионата до выяснения всех обстоятельств в сложившейся ситуации. В связи с информацией о положительном тесте Гобера были отменены два заключительных матча игрового дня: Оклахома Сити Тандер - Юта Джаз и Сакраменто Кингз - Нью-Орлеан Пеликанс.
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