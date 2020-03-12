В Киеве сожгли автомобиль главы госэкоинспекции Фирсова (ФОТО) (74)

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- По факту поджога автомобиля и.о. главы Госэкоинспекции открыто производство : DailyUA 12:24
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- В Киеве сожгли авто главы экоинспекции, - ФОТО : 0629.com.ua Мариуполь 12:00
- В Киеве сожгли авто главы Госэкоинспекции, оштрафовавшего мариупольский меткомбинат на 10 миллионов : Mariupol.tv 11:56
- По факту поджога автомобиля и.о. главы Госэкоинспекции открыто производство : Українські національні новини 11:48
- В Киеве сожгли автомобиль топ-чиновника : Lenta.ua 11:37
- И.о. главы Госэкоинспекции сожгли автомобиль : From-UA.com 11:34
- В Киеве сожгли авто главного эколога Украины Егора Фирсова : Винница Реал 11:24
- Ночью неизвестные сожгли автомобиль и.о главы Госэкоинспекции - фото : Realist.online 11:24
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- И.о. председателя Госэконинспекции Фирсову сожгли автомобиль : Аргументы и Факты Украина 11:09
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- И.о. главы Госэкоинспекции неизвестные сожгли автомобиль : 2000.ua 11:00
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- Неизвестные сожгли авто главы Госэкоинспекции : Ирта-Fax 10:44
- Руководителю Госэконинспекции Фирсову сожгли автомобиль (ФОТО) : Iнше ТВ 10:43
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- В Киеве сгорел автомобиль главы Госэкоинспекции : Гуру.ua 10:39
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- Злоумышленники сожгли авто главы Госэкоинспекции : ASPInews 10:31
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