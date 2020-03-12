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В Киеве сожгли автомобиль главы госэкоинспекции Фирсова (ФОТО)

В Киеве сожгли автомобиль главы госэкоинспекции Фирсова (ФОТО) (74)

Дело.ua 2020.03.12 05:32
Пожарные оперативно потушили огонь, однако восстановлению авто уже не подлежит Фото: Facebook В ночь с 11 на 12 марта в Киеве сожгли автомобиль временно исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Украины Егора Фирсова. Об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав также фото сожженного авто. По словам главы ГЭИ, скорее всего, это связано с его деятельностью на посту руководителя госэкоинспекции.
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