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Нацбанк готов обеззараживать банкноты из-за коронавируса

Нацбанк готов обеззараживать банкноты из-за коронавируса (49)

Прямий канал 2020.03.12 12:17
12 марта 2020 11:50 Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Как отметили в пресс-службе, на время карантина, который будет действовать в Украине до 3 апреля, банковская система будет работать в обычном режиме "Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай
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