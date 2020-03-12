Нацбанк готов обеззараживать банкноты из-за коронавируса (49)

Прямий канал 2020.03.12 12:17

12 марта 2020 11:50 Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. Как отметили в пресс-службе, на время карантина, который будет действовать в Украине до 3 апреля, банковская система будет работать в обычном режиме "Национальный банк готов сделать все необходимое для обеспечения бесперебойного кассового обслуживания и пополнения банкоматов на случай