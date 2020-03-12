Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА) (50)

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- Опубликованы адреса, где установят камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве : Страна.ua 16:17
- В Киеве заработала система фотовидеофиксации нарушений ПДД. Пока 20 камер (карта покрытия) : AIN.ua 16:09
- Водителям на заметку: где установили камеры видеофиксации дорожного движения : Gazeta.ua 16:05
- Названы адреса в Киеве с установленными камерами фиксации нарушений ПДД : Главред 16:05
- Где в Киеве установили первые камеры фотовидеофиксации нарушения ПДД : InfoResist.org 16:01
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- Где установлены камеры видеофиксации в Киеве: Список : Bigmir)net Новости 15:38
- В Киеве заработали камеры, фиксирующие водителей-гонщиков : ГородКиев.com.ua 15:37
- В МВД назвали адреса, где в Киеве установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД : Центр Транспортных Стратегий 15:20
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- В МВД назвали адреса камер, установленных для фиксации нарушений ПДД в Киеве: карта : NewsMir.info 15:06
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