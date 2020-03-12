Стало известно расположение камер автофиксации нарушений ПДД в Киеве (КАРТА) (50)

Дело.ua 2020.03.12 16:32

На сегодняшний день в Киеве установлено 20 видеокамер фиксации нарушений Правил дорожного движения Фото: Юлия Бабич/пресс-служба МВД Министерство внутренних дел (МВД) обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений Правил дорожного движения. По информации МВД, камеры фото- и видеофиксации дорожного движения в Киеве расположены по следующим адресам: - улица Елены Телиги, 39; Кратко и по делу в Telegram