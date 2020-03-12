В Украине вынесли жесткий приговор ученому-шпиону из Китая (43)

Гуру.ua 2020.03.12 19:39

В одной из боевых бригад обнаружили бойца, завербованного ФСБ, украинский суд приговорил к 10 годам лишения свободы гражданина Китая, признав его виновным в шпионаже в пользу своей страны. Как сообщили 12 марта в пресс-службе СБУ, по материалам которой и был вынесен приговор, китаец Шу Юаньцзе, имея степень доктора технических наук, собирал секретную информацию под прикрытием научно-технического сотрудничества между своей страной и Украиной.