В Украине вынесли жесткий приговор ученому-шпиону из Китая (43)

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- Украинский суд приговорил китайского шпиона к 10 годам тюрьмы : Вести.ua 16:15
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- В Украине китайский шпион получил 10 лет тюрьмы : Версии.com 14:51
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