Коронавирус: в Китае эпидемия пошла на спад (7)

Ракурс 2020.03.12 12:22

12 мар 2020, 11:48 Коронавирус в Китае пошел на спад. Власти Китая утверждают, что страна преодолела пик эпидемии коронавируса и количество случаев заражения резко сократилось. Во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, уже неделю не зарегистрировано ни одного случая заражения, заявил во время брифинга официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн. За пределами провинции за неделю зафиксировано семь новых случаев