Все для того, чтобы вы сидели дома: синоптик предупредила об ухудшении погоды (189)

GlavPost.Com 2020.03.13 13:38

Татьяна Ганчеренко По словам погодного эксперта, на выходных в Украине существенно похолодает. Об этом пишет Главпост, ссылаясь на сообщение Наталки Диденко в Facebook. Синоптик отметила, что погода на выходных будет способствовать "карантинному режиму", так как температура воздуха значительно упадет. "Карантин так карантин - подумала атмосфера и решила в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха", - написала Диденко.

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