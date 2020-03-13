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Все для того, чтобы вы сидели дома: синоптик предупредила об ухудшении погоды

Все для того, чтобы вы сидели дома: синоптик предупредила об ухудшении погоды (189)

GlavPost.Com 2020.03.13 13:38
Татьяна Ганчеренко По словам погодного эксперта, на выходных в Украине существенно похолодает. Об этом пишет Главпост, ссылаясь на сообщение Наталки Диденко в Facebook. Синоптик отметила, что погода на выходных будет способствовать "карантинному режиму", так как температура воздуха значительно упадет. "Карантин так карантин - подумала атмосфера и решила в начале карантинного режима в Украине существенно снизить температуру воздуха", - написала Диденко.
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2020.03.13 (189)

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