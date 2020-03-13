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Инкубационный период коронавируса может составлять до 37 дней, - ученые

Инкубационный период коронавируса может составлять до 37 дней, - ученые (17)

#Буквы 2020.03.12 17:20
Ученые выяснили, что пациенты с коронавирусом COVID-19 удерживают патоген в дыхательных путях до 37 дней, что делает их заразными в течение пяти недель. Четверг, 12 марта 2020, 16:56 Bloomberg, ссылаясь на исследование, которое было опубликовано в медицинском журнале Lancet. Врачи в Китае обнаружили РНК вируса, который жил в среднем в течение 20 дней, в респираторных образцах выживших после заражения.
ПАНДЕМИЯ, КАРАНТИН, ИТАЛИЯ, ЗАРАЖЕНИЕ, ВИРУС, ВОЗ, Украина, Италия
2020.03.13 (17)

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