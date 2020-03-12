Европа начала отказываться от российской нефти (73)

PonomarOleg.com 2020.03.13 21:18

13.03.2020 infinity БЛОГЕР У нефтетрейдеров в Европе начали возникать сложности с продажей российской нефти Urals после того, как Саудовская Аравия объявила о планах резко увеличить добычу, утроить поставки в ЕС и предложила клиентам апрельские партии по 25 долларов за баррель - со скидкой в 10 долларов к цене Brent, сообщает Финанз.ру. Первый залп в "ценовой войне" двух крупнейших экспортеров нефти прозвучал в

БАРРЕЛЬ, АРАВИЯ, ОПЕКА, НЕФТЬ, ДОЛЛАР, РОССИЯ, Россия, США, Ирак, ОАЭ