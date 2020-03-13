Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Бердичеве с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии

В Бердичеве с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии (28)

УНИАН 2020.03.13 17:03
16:57, 13 марта 2020 Мужчина отдыхал несколько недель в Италии. Мужчина самостоятельно приехал в инфекционное отделение больницы / фото: УНИАН В Бердичеве Житомирской области в больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской областной государственной администрации. Отмечается, что сегодня утром в ОГА поступила информация из Бердичева о
ИНФЕКЦИЯ, ПАЦИЕНТ, ИТАЛИЯ, ТЕСТ, ПРИЗНАК, СЛУЧАЙ, Италия, Украина, Житомир, Черновцы
2020.03.13 (28)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020