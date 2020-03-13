В Бердичеве с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который вернулся из Италии (28)

УНИАН 2020.03.13 17:03

16:57, 13 марта 2020 Мужчина отдыхал несколько недель в Италии. Мужчина самостоятельно приехал в инфекционное отделение больницы / фото: УНИАН В Бердичеве Житомирской области в больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который недавно вернулся из Италии. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Житомирской областной государственной администрации. Отмечается, что сегодня утром в ОГА поступила информация из Бердичева о

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