Нацбанк "сжег" $981 млн из резервов на поддержание гривны за неделю (157)

Громадське телебачення 2020.03.13 18:36

Ярослав Винокуров 13 марта, 2020 16:26 Нацбанк За короткую рабочую неделю 10-13 марта Национальный банк Украины продал из международных золотовалютных резервов 981,6 миллиона долларов для того, чтобы сдерживать рост курса иностранных валют. Как говорится в статистике НБУ, покупки валюты из резервов на этой неделе не происходила. Валюту НБУ продавал преимущественно во время торгов на валютном рынке.

ДОЛЛАР, ГРИВНА, КУРС, ВАЛЮТА, НАЦБАНК, РЕГУЛЯТОР, Украина