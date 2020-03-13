Саудовская Аравия предложила Европе нефть по рекордно низкой цене (101)

Хвиля 2020.03.13 12:06

Саудовская Аравия намерена продавать нефть по $25 за баррель "Хвиля" 13.03.2020 11:55:20 Саудовская Аравия готова утроить объем отгруженной в Европу нефти по цене, значительно ниже российской. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. "Саудовская Аравия предлагает свою нефть марки Arab Light с поставками в Роттердам по цене около 25 долларов за баррель, что является огромной

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