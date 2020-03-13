В ЕС смирились, что остановить коронавирус невозможно и хотят хотя бы замедлить его (125)

Depo 2020.03.13 15:33

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно 13 березня 2020 14:50 Фото: ЕРА Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на FXStreet. Отмечается, что глава Еврокомиссии представила пакет мер экономического реагирования на COVID-19. "Остановить вирус невозможно, но необходимо замедлить его распространение", - заявила фон дер Ляйен.

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