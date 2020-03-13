Пандемия COVID-19: китайские медики опубликовали результаты исследования симптомов инфекции у детей (66)

Українські національні новини 2020.03.13 16:03

КИЕВ. 19 марта. УНН. Китайские медики и молекулярные биологи выяснили, что заражение коронавирусом нового типа не вызывает у детей тяжелой пневмонии, однако вирус долгое время присутствует в отходах их жизнедеятельности. Результаты наблюдений опубликовал научный журнал Nature Medicine, отмечает УНН. "Клинические симптомы болезни, которую вызывает новый коронавирус (COVID- 19), у взрослых хорошо известны, однако пока никто не задокументировал то,

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