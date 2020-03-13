Клопп: Сегодня футбол и футбольные матчи действительно не важны (131)

UA-Футбол 2020.03.13 17:46

Англия 13 марта 2020, пятница. 17:24 Юрген прокомментировал остановку АПЛ Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп обратился к болельщикам клуба по поводу приостановки английской Премьер-лиги из-за коронавирусной инфекции COVID-19. "Не думаю, что сейчас должно быть важно мнение футбольного тренера, но понимаю, что наши болельщики хотят услышать его. Прежде всего, мы все должны сделать всё возможное, чтобы защитить друг

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