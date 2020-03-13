Каштру оценил шансы Шахтера выйти в четвертьфинал Лиги Европы после выездной победы над Вольфсбургом (304)

УНИАН 2020.03.13 10:48

10:36, 13 марта 2020 Главный тренер "горняков" прокомментировал результат первого матча. Луиш Каштру / REUTERS Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру прокомментировал победу над "Вольфсбургом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы со счетом 2:1. Слова Каштру приводит официальный сайт "Шахтера". "Первый тайм был лучше: мы полностью контролировали игру и могли добиться более объемного результата.

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