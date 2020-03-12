"Более жесткие меры", - в Минздраве заявили, как могут усилить карантин в Украине (55)

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- В Украине зафиксирована первая смерть от коронавирус : Прямий канал 17:02
- В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса : Время Харьков 16:43
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- В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса : Время новостей 16:42
- Коронавирус в Украине: кто в группе риска заболевания : ICTV Факти 16:36
- В Украине - первая жертва коронавируса: умерла женщина из Житомирской области : АТН 16:31
- Первая жертва: в Житомирской области умерла 71-летняя женщина, инфицированная коронавирусом : Бессарабия Информ 16:17
- В Украине зафксировали первую смерть от коронавируса : Наше Місто Дніпро 16:12
- Сегодня, 15:42 Елена Клименко Врач сообщила о первой смерти в Украине из-за коронавируса : ReplyUA.net 16:11
- В Украине - первая жертва коронавируса: умерла женщина из Житомирской области : Весь Харьков 16:10
- В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса : Местные вести 16:09
- В Украине первая смерть от коронавируса : Actual Today 16:07
- Срочно. В Радомышле от коронавируса скончалась 71-летняя женщина : From-UA.com 16:04
- В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса : Думская.net 16:03
- Зафиксирована первая смерть от коронавируса в Украине : UA.news 15:47
- В Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса : FaceNews 15:46
- В Украине первая смерть от коронавируса: подробности : РБК-Україна 15:41
- Кличко требует прекратить полеты в страны с эпидемией коронавируса : RegioNews 15:41
- В Украине зафиксирована первая смерть из-за коронавируса : РБК-Україна 15:41
- В Украине умерла женщина, заразившаяся коронавирусом : Гуру.ua 15:39
- Коронавирус в Черновцах: в больницу госпитализировали еще одну женщину : Гуру.ua 15:39
- Под Черновцами еще у одной украинки подозревают коронавирус : Апостроф 15:30
- Под Черновцами у еще одной вернувшейся из Италии женщины заподозрили коронавирус - ОГА : Кросс-медиа 15:21
- В МОЗ рассказали о состоянии 71-летней женщины с коронавирусом : Наш Киев 15:02
- Коронавирус в Черновцах: на границе изолировали трех буковинцев, еще одну женщину госпитализировали с подозрением : RegioNews 14:41
- В Черновцах еще одна женщина в больнице с подозрением на коронавирус : ICTV Факти 14:36
- Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус : УП: Економічна правда 14:34
- На Буковине проверяют на коронавирус еще одну госпитализированную женщину : From-UA.com 14:34
- Коронавирус: на Буковине обнаружили еще одно подозрение : Еспресо TV 14:33
- В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса : NewsProUA 14:21
- Сегодня с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, которая вернулась из Италии 8 марта. ОГА : UAzmi 14:14
- В Италии гражданка Украины выздоровела от коронавируса - МИД : Слово і Діло 14:12
- В Черновцах заподозрили новый случай коронавируса : Обозреватель 14:09
- В Черновцах с подозрением на коронавирус госпитализировали еще одну женщину : НикВести 14:07
- В Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус : 112.ua 14:00
- В Черновцах госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус : УНИАН 13:48
- В "ЛНР" 14 человек с подозрением на коронавирус поместили на "домашний" карантин : RegioNews 13:41
- В Черновцах госпитализировали еще одну женщину с подозрением на коронавирус : РБК-Україна 13:40
- Аваков: В Горловке не менее 12 заболевших коронавирусом : NewsOne 13:39
- Коронавирус в Украине: Всего было зарегистрировано 55 подозрений на заболевание, три образца еще исследуются : Західна iнформаційна корпорація 13:16
- Кличко просит закрыть авиасообщение со странами, где распространяется коронавирус : Українська правда 13:11
- В Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса : Ведомости Донбасса 13:04
- Заседания Кабмина хотят проводить в онлайн-режиме : ForUm 12:34
- Короновирус в Украине: В Житомирской области введен режим ЧС : 04868.com.ua Черноморск 12:01