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"Более жесткие меры", - в Минздраве заявили, как могут усилить карантин в Украине

"Более жесткие меры", - в Минздраве заявили, как могут усилить карантин в Украине (55)

Dialog.ua 2020.03.12 14:02
12 марта 2020, 13:35 Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что украинцев могут начать лишать прав и запрещать им свободно передвигаться по стране. Отмечается, что это более жесткие меры ранее введенного карантина. Сегодня, 12 марта, на брифинге стало известно, что Кабинет министров Украины может ввести более строгие нормы карантина на территории Украины из- за вспышки коронавируса.
ИТАЛИЯ, УКРАИНА, ЧЕРНОВЦЫ, МИНЗДРАВ, ЗАБОЛЕВАНИЕ, КАРАНТИН, Украина, Италия, Житомир, Черновцы, Польша
2020.03.13 (55)

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