Украина полностью закрывает границу для иностранцев: подробности (79)

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- Украина закрывает границы на 2 недели - СНБО : World News 17:15
- Коронавирус в Украине: границы закрывают, от инфекции умер первый человек : УСИ Одесса 17:07
- Украина закроет въезд для иностранцев : Источник.info 16:45
- Закрытие границы для иностранцев и первая смерть от коронавируса: главное с брифинга СНБО : РБК-Україна 16:41
- Украина через двое суток закрывает границу для иностранцев - СНБО : FinOboz 16:34
- МИД работает над возвращением украинцев из Словакии, - Мендель : Багнет 16:31
- Украина из-за коронавируса закрывает границы для иностранцев : FaceNews 16:31
- Коронавирус, граница, ОРДЛО: Главные тезисы с брифинга по итогам заседания СНБО : 112.ua 16:30
- Через 48 часов Украина закроет границу на две недели для иностранцев - итоги заседания СНБО : Эхо Киева 16:30
- Данилов: Украина через два дня закроет границу для иностранцев : Медіаплатформа "НАШ" 16:12
- Сегодня, 15:54 Елена Клименко Украина через двое суток закрывает границу для иностранцев - СНБО : ReplyUA.net 16:11
- Что решил Совбез по коронавирусу. Брифинг Данилова, Ермака и Ляшко - видео : Новое Время 16:10
- Украина закрывает границы для иностранцев. Украинцы смогут вернуться : AIN.ua 16:09
- СНБО: Украина закрывает въезд для иностранцев : MIGnews.com.ua 16:08
- Украина через 48 часов закрывает границы для иностранцев : Николаевский центр журналистских расследований 16:07
- Каменчане, которые уехали на Донбасс, не смогут вернуться домой : 5692.com.ua Каменский 16:05
- В Украине на две недели закроют границы для иностранцев : Маяк.org.ua 16:01
- Украина закрывает въезд для иностранцев : ЗА Київ 15:59
- Украина через двое суток полностью закроет свои границы для иностранцев : UA.news 15:47
- Украина закрывает границы из-за коронавируса, официальное заявление СНБО - видео : Znaj.ua 15:46
- Украина решила закрыть границы для иностранцев на две недели : Iнше ТВ 15:43
- Аваков заявил, что украинцам не будут закрывать границу : NewsOne 15:39
- Украина закрывает границы для всех иностранцев : DsNews 15:33
- Украина полностью закрывает границу для иностранцев: подробности : Днепровская Панорама 15:33
- "Нужны крайние меры", - Аваков пояснил, как ограничат движения с "Л/ДНР" и другими странами : Dialog.ua 15:33
- Заседание СНБО из-за коронавируса (Прямая трансляция) : Днепровская Панорама 15:33
- Брифинг по итогам экстренного заседания СНБО (ТРАНСЛЯЦИЯ) : DsNews 15:33
- Украина закрывает границу для иностранцев : FaceNews 15:30
- Правительство приняло решение ограничить количество пунктов пропуска через государственную границу : Газета День 15:26
- Украина через два дня закрывает границу для иностранцев на две недели : УНИАН 15:18
- Брифинг по итогам заседания СНБО относительно борьбы с коронавирусом (трансляция) : УНИАН 15:18
- Экстренное заседание СНБО из-за коронавируса: брифинг по результатам : Укринформ 15:17
- Чехия запретила въезд всем иностранцам без разрешения на проживание : Главное 15:05
- Закроет ли Украина границы: Онлайн-трансляция брифинга по итогам внеочередного заседания СНБО : Західна iнформаційна корпорація 14:46
- В Киеве проходит брифинг о результатах заседания СНБО (Прямая трансляция) : ASPInews 14:31
- Данилов, Ермак и Ляшко отчитываются о результатах заседания СНБО из-за коронавируса (ТРАНСЛЯЦИЯ) : Ракурс 14:22
- Словакия закрыла границы из-за коронавируса : Всеукраинские вести 13:56
- Кабмин принял решение ограничить количество пунктов пропуска через государственную границу : Kramatorsk.info 13:51
- В оккупированной Горловке зафиксировали 12 случаев коронавируса : UA.news 13:47
- Аваков заявил о 12 случаях заражения коронавирусом на территории ОРДЛО : Західна iнформаційна корпорація 13:46
- Брифинг по результатам заседания СНБО: онлайн : Зеркало недели. Украина 13:46
- Украина запрещает въезд жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях и иностранцам через КПВВ на линии столкновения : UAzmi 13:44
- В Словакии ввели ограничения для пересечения границы : Перший Діловий 13:33
- Данилов, Ермак и Ляшко проведут брифинг по результатам заседания СНБО : Укринформ 13:17
- Кабмин принял решение ограничить количество пунктов пропуска через государственную границу : UAzmi 13:14
- Словакия закрыла границы из-за коронавируса : Антикор.com.ua 13:11