Украина полностью закрывает границу для иностранцев: подробности (79)

Днепровская Панорама 2020.03.13 15:33

Анатолий Пархоменко 18 минут назад, 15:15 Через 48 часов Украина полностью закрывает границу для граждан иностранных государств на 2 недели. Об этом корреспондент "ДП" узнал из трансляции брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова. Данилов заявил, что через 48 часов Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели в зависимости от развития эпидемии коровавируса. Секретарь СНБО отметил, что все граждане Украины, которые находятся на