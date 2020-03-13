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Украина полностью закрывает границу для иностранцев: подробности

Украина полностью закрывает границу для иностранцев: подробности (79)

Днепровская Панорама 2020.03.13 15:33
Анатолий Пархоменко 18 минут назад, 15:15 Через 48 часов Украина полностью закрывает границу для граждан иностранных государств на 2 недели. Об этом корреспондент "ДП" узнал из трансляции брифинга секретаря СНБО Алексея Данилова. Данилов заявил, что через 48 часов Украина закрывает границу для иностранцев на 2 недели в зависимости от развития эпидемии коровавируса. Секретарь СНБО отметил, что все граждане Украины, которые находятся на
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2020.03.13 (79)

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