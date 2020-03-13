Секретарь СНБО Данилов открестился от Сивохо, которого националисты обвинили в госизмене (175)

Антифашист 2020.03.13 12:11

13.03.20 AF-News Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал двусмысленный пост в своём Facebook. С одной стороны, он назвал действия радикалов, сорвавших презентацию "Национальной платформы примирения и единства", представляемую советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергеем Сивохо (под нелицеприятные крики вынудили его покинуть зал, напоследок толкнув на пол), недопустимы, а с другой - он

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