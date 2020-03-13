Под угрозой уголовного наказания: в Харькове все же ввели карантин в учебных заведениях (59)

УНИАН 2020.03.13 09:47

09:41, 13 марта 2020 Пока во всех областных центрах страны закрывали школы, детсады и отменяли концерты, единственная в своем роде харьковская мэрия провела сутки в попытках отбиться от выполнения решения Кабмина. В Харькове все же ввели карантин в учебных заведениях / фото pixabay.com С пятницы, 13 марта, во всех образовательных учреждениях Харькова все же ввели карантин.

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