Ермак про "обязательство" согласовывать политику Украины с "Л/ДНР": Это наследство от предшественников (72)

Новое Время 2020.03.13 17:10

13 мартa, 16:55 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями" ОРДЛО. По словам Ермака, в соответствии с Минскими договоренностями, которые новая власть получила "в наследство" от предыдущей, у нее есть обязательства согласовать некоторые вопросы с ОРДЛО. "Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос,