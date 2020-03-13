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Ермак про "обязательство" согласовывать политику Украины с "Л/ДНР": Это наследство от предшественников

Ермак про "обязательство" согласовывать политику Украины с "Л/ДНР": Это наследство от предшественников (72)

Новое Время 2020.03.13 17:10
13 мартa, 16:55 Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что подписанные предыдущей властью Минские договоренности предусматривают согласование ряда вопросов с "представителями" ОРДЛО. По словам Ермака, в соответствии с Минскими договоренностями, которые новая власть получила "в наследство" от предыдущей, у нее есть обязательства согласовать некоторые вопросы с ОРДЛО. "Прежде всего, конституционную реформу в части децентрализации и вопрос,
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2020.03.13 (72)

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