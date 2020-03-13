Ермак про "обязательство" согласовывать политику Украины с "Л/ДНР": Это наследство от предшественников (72)

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- Договоренности и их выполнение - две большие разницы. о подписанных Ермаком и Кучмой в Минске документах : UAzmi 21:14
- Полный список депутатов от "Слуги народа", которые подписали письмо против Минских соглашений : Антикор.com.ua 21:12
- Полный список депутатов от "Слуги народа", которые подписали письмо против Минских соглашений : Новости без границ 21:07
- Полный список депутатов от "Слуги народа", которые подписали письмо против Минских соглашений : ГЛАВПОСТ 21:05
- Украина не собирается признавать "ЛНР" и "ДНР" - Ермак : Власти.нет 20:45
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- Часть депутатов от "Слуги народа" взбунтовались против политики власти и обратились к Зеленскому : Думка 20:29
- Будут консультировать: Ермак пояснил детали создания платформы с представителями ОРДЛО : Донецкие Новости 20:26
- Скандальные договоренности в Минске: "Слуги народа" выступили против соглашения Ермака : Цензору.нет 20:20
- Скандальные договоренности в Минске: "Слуги народа" выступили против соглашения Ермака : Антикор.com.ua 20:12
- Полный список 28 депутатов от "Слуги народа", которые подписали письмо против Минских соглашений : Інформатор.press 20:06
- Часть "слуг народа" призвали Зеленского не вести прямых переговоров с боевиками "Л/ДНР" : Громадське телебачення 20:06
- Нардепы из "Слуги народа" против создания совета с ОРДЛО. Фракция молчит : УСБН Запорiжжя 20:00
- Нардепы из "Слуги народа" против создания совета с ОРДЛО. Фракция молчит : Центр журналистских расследований 19:44
- Зрада: Украина договорилась о создании совета с представителями оккупированных территорий : Думская.net 19:33
- Часть "Слуг" выступила против создания консультативного совета с ОРДЛО : #Буквы 19:19
- Капитуляция подписана: когда ожидать окончательной "федерализации" Украины : POLITua 19:18
- "Переговоры только с РФ": в Слуге народа взбунтовались из-за создания совета с ОРДЛО : Главред 19:05
- В "Слуге народа" требуют от Зеленского отменить договоренности с ОРДЛО : UA.news 18:47
- Скандальные договоренности в Минске: "Слуги народа" выступили против соглашения Ермака : InfoResist.org 18:46
- Нардепы "Слуги народа" призвали Зеленского не создавать совместный с боевиками Консультативный совет : the Бабель 18:42
- "Консультационный совет" с террористами ОРДЛО это личное предательство Украины Зеленским - Павленко : Gazeta.ua 18:35
- Ермак подтвердил: в Минске договорились о создании совета с представителями ОРДЛО : Elise Journal 18:31
- "Консультационный совет с террористами": в ЕС заявили, что Зеленский предал Украину : Думка 18:29
- Отдельные "слуги народа" против создания совета с ОРДЛО. Позиция фракции неизвестна : Українська правда 18:11
- В "Слуге народа" начали требовать от Зеленского отреагировать на договоренности Кучмы и Ермака в Минске : DsNews 18:03
- "Украина на пути к прямым переговорам с марионетками" - Виталий Портников : Спектр Новости 17:36
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- Ермак о консультативном совете в ТКГ: "Будет совещательным органом, который сможет предоставлять предложения для рассмотрения политической подгруппой" : Зеркало недели. Украина 16:46
- Новые соглашения по Донбассу: что хотят подписать у Зеленского в Минске : Апостроф 16:45
- В Минске договорились о создании совета с представителями ОРДЛО : Трибун Луганска 16:44
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- Консультативный совет в ТКГ будет совещательным органом, который сможет давать предложения для рассмотрения политической подгруппой - Ермак : Интерфакс-Україна 16:36
- Прямые переговоры Украины с ОРДЛО: Вятрович и Вакарчук резко отреагировали : Dialog.ua 16:32