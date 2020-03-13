Нацбанк будет отправлять гривны на 14-дневный карантин из-за коронавируса (18)

Рубрика 2020.03.13 16:30

Фото glavcom.ua Фото glavcom.ua Богдан Петришин Нацбанк решил отправлять поступающую от банков наличность на две недели в карантин из-за распространения в мире коронавируса. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий. По его словам, гривневая наличность, которая поступает в центральное хранилище Нацбанка, будет храниться там две недели - ровно столько длится инкубационный период коронавируса.

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