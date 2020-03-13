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Дипломат объяснил почему украинцев массово не эвакуируют с Италии

Дипломат объяснил почему украинцев массово не эвакуируют с Италии (2)

Bigmir)net Новости 2020.03.13 01:38
Граждане Украины не пожелали возвращаться домой в связи с коронавирусом. В посольстве Украины в Италии утверждают, что к ним не поступало ни одной подобной просьбы от украинцев. Украинцы не обращались в посольство Украины в Италии Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин, в четверг, 12 марта, рассказал в интервью сайту Сегодня, что ситуация в Италии отличается от той, что была в Китае.
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2020.03.13 (2)

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