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Одесские школьники будут сдавать пробное ВНО позже: проведение оценивания перенесли

Одесские школьники будут сдавать пробное ВНО позже: проведение оценивания перенесли (1)

Одесский Наблюдатель 2020.03.12 21:02
12.03.2020 Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания. Об этом сообщает Министерство образования и науки. Теперь пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21 марта состоится 4 апреля, по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Даты определения результатов станут известны до 14 марта. Также отмечается, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-
ТЕСТИРОВАНИЕ, ПРОПУСК, ПРИГЛАШЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ДАТА, КАРАНТИН, Украина
2020.03.13 (1)

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