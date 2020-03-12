Одесские школьники будут сдавать пробное ВНО позже: проведение оценивания перенесли (1)

Одесский Наблюдатель 2020.03.12 21:02
12.03.2020
Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение
пробного внешнего независимого оценивания.
Об этом сообщает Министерство образования и науки.
Теперь пробное тестирование по украинскому языку и литературе вместо 21
марта состоится 4 апреля, по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля.
Даты определения результатов станут известны до 14 марта.
Также отмечается, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-
ТЕСТИРОВАНИЕ, ПРОПУСК, ПРИГЛАШЕНИЕ, ЛИТЕРАТУРА, ДАТА, КАРАНТИН, Украина