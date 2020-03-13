Адреса установленных камер видеофиксации нарушений ПДД в Киеве (карта) (13)

Finance.UA 2020.03.13 10:34

С 12 марта в Киеве заработала система видеофиксации нарушений ПДД - это 20 камер. Еще 30 установят в Киевской области до мая. Министерство внутренних дел обнародовало список адресов, где установлены камеры видеофиксации нарушений ПДД. Сегодня работает два сервиса для проверки информации о выявлении нарушения - через электронный кабинет водителя и на сайте МВД. В ближайшее время заработают мобильные приложения, которые будут в формате