Блогершу Наталью Краснову не пустили в Украину (64)

Антикор.com.ua 2020.03.13 00:11

Известную российскую блогершу Наталью Краснову второй раз за последние месяцы не впустили в Украину. Пограничный контроль установил, что еще в конце 2019 года ей на три года запретили посещать страну из-за поездок в оккупированный Россией Крым. Однако женщина заменила старый паспорт на новый и попыталась таким образом пересечь границу Украины, прибыв 12 апреля рейсом из Минска в "Борисполь", сообщает пресс-служба МВД

ВЪЕЗД, УКРАИНА, ПОГРАНИЧНИК, БОРИСПОЛЬ, ЗАПРЕТ, ПАСПОРТ, Краснов, Краснова, Россия, Украина, Крым, Минск, Киев, Беларусь