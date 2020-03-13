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Канадский премьер Трюдо ушел на карантин из-за признаков коронавируса у его жены

Канадский премьер Трюдо ушел на карантин из-за признаков коронавируса у его жены (20)

Инфолайн 2020.03.13 00:43
Дата публикации: 12/03/20 | 22:10 Канадский премьер-министр Джастин Трюдо решил самоизолироваться и работать из дома, после того как у его супруги Софи выявили признаки вирусного заболевания. Об этом сообщает официальный представитель премьер Камерон Ахмад в Твиттере. Как сообщается, недавно жена Трюдо вернулась из Британии, прошлой ночью начала чувствовать "умеренные симптомы гриппа, включая небольшой жар".
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2020.03.13 (20)

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