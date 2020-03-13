Канадский премьер Трюдо ушел на карантин из-за признаков коронавируса у его жены (20)

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- У жены Трюдо обнаружили коронавирус, премьер-министр Канады будет на карантине : Українські національні новини 07:48
- У жены премьера Канады подтвердили коронавирус : РБК-Україна 07:40
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- Коронавирус обнаружили у жены премьера: ее заявление поражает, "это ничто по сравнению с..." : Politeka 07:10
- У жены премьера Канады Трюдо подтвердили коронавирус : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- У жены канадского премьера Трюдо подтвердили коронавирус : 24 канал 07:00
- Трюдо изолировали из-за коронавируса, Трамп - под угрозой заражения : Цензору.нет 06:20
- У супруги Трюдо подтвердили коронавирус : Новое Время 06:10
- У жены премьера Канады Трюдо обнаружен коронавирус : Обозреватель 06:09
- У жены канадского премьера Трюдо подтвердили коронавирус : ГЛАВПОСТ 06:05
- У супруги канадского премьера Софи Грегуар-Трюдо подтвердился коронавирус : 112.ua 06:00
- У супруги Трюдо коронавирус : Bigmir)net Новости 05:38
- У жены Трюдо подтвердили коронавирус : Gazeta.ua 05:35
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- У жены Трюдо таки обнаружили коронавирус, сам премьер пока остается в карантине : Укринформ 05:02
- Канадский премьер Трюдо ушел на карантин из-за признаков коронавируса у его жены : Инфолайн 00:43