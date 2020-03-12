Зеленский назначил экс-министра Соколовскую в Офис президента (25)

Сегодня.ua 2020.03.12 20:17

12 марта, 20:09 Станислав Кожемякин Бывшая глава Минсоцполитики станет замом Андрея Ермака Бывший министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, хоть и не вошла в новое правительство после роспуска Кабмина Алексея Гончарука, но, все же, сохранила высокопоставленную должность. Как сообщили 12 марта на сайте Офиса президента, Владимир Зеленский подписал указ No78/2020 о назначении экс-главы Минсоцполитики заместителем руководителя ОПУ Андрея Ермака.

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