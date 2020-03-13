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В Радомышле, где обнаружили коронавирус, объявили чрезвычайную ситуацию

В Радомышле, где обнаружили коронавирус, объявили чрезвычайную ситуацию (21)

ПрессОрг24 2020.03.13 01:32
12 Мар, 22:50 С пятницы, 13 марта, будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, объектового уровня в Радомышле. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook председателя Житомирской ОГА Виталия Бунечко. "Это несет локальный характер, сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования, закрытые с 12 марта", говорится в сообщении. Напомним, в Житомирской области зафиксировали первый случай заболевания на
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2020.03.13 (21)

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