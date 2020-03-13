В Радомышле, где обнаружили коронавирус, объявили чрезвычайную ситуацию (21)

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- Глава Минздрава Емец инициирует внеочередное заседание ВР для принятия закона о противодействии коронавирусу : UAzmi 11:44
- В Радомышле, где зафиксирован случай COVID-19, приостанавливают движение транспорта : ОстроВ 11:39
- В Радомышле из-за коронавируса остановили транспорт и закрыли рынки : Рубрика 11:30
- В Радомышле из-за коронавируса, закрыли рынки и останавливают транспорт: введен контроль на вход и выход людей из города. РГА Пулковский : UAzmi 11:14
- В Радомышле из-за коронавируса, закрыли рынки и останавливают транспорт : Українська правда 10:11
- Инфицированная коронавирусом жительница Радомышля вернулась из Польши : MZM.zp.ua 10:10
- Двое киевлян на обсервации после контакта с носительницей коронавируса : 44.ua 10:05
- В Радомышле, где обнаружили коронавирус, объявили чрезвычайную ситуацию : Инфолайн 09:43
- В Радомышле, где обнаружили коронавирус, объявили чрезвычайную ситуацию : Украина криминальная 09:32
- Новый случай коронавируса в Украине: женщина успела съездить в гости во Львов : Сегодня.ua 09:32
- Вспышка коронавируса: новые подробности про инфицированную женщину, в Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию : Журнал Житомира 09:00
- Появились детали о двух новых зараженных коронавирусом украинцах : Днепр Час 07:28
- На Житомирщине медики следят за здоровьем всех "контактных" с заболевшей коронавирусом - ОГА : УНИАН 03:02
- На Житомирщине коронавирусом заразилась 71-летняя жительница : Всеукраинские вести 02:56
- В Радомышле, где обнаружили коронавирус, объявили чрезвычайную ситуацию : ПрессОрг24 01:32
- В Житомирской области подтвердили случай заражения коронавирусом: женщина изолирована : ПрессОрг24 01:32
- В Житомирской области подтвердили случай заражения коронавирусом: женщина изолирована : Инфолайн 00:43
- В Радомышле под Житомиром объявят чрезвычайное положение: что происходит : Факты 00:34
- В Житомире рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом женщины : Газета День 00:24
- Больная коронавирусом женщина посещала церковь, - на Черниговщине ввели чрезвычайные меры : Барометр Южноукраинска 00:11