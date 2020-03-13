Из Италии в Киев прибыл самолет с больными пассажирами: возможен коронавирус (49)

Барометр Южноукраинска 2020.03.13 00:11

12 марта 2020, 23:05 В Киев из Милана прилетел самолет МАУ, в пассажиры которого могут болеть коронавирусом. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Об этом сообщает активист Антон Гура в Facebook. По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой". По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса.