Из Италии в Киев прибыл самолет с больными пассажирами: возможен коронавирус (49)

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- Прилетели из Милана. В Борисполе из самолета сняли трех пассажиров с подозрением на коронавирус : Новое Время 04:40
- Ляшко рассказал о здоровье пассажиров самолета из Италии : Винница Реал 03:24
- Трех человек, которые прилетели из Италии в "Борисполь", отправили на дообследование : Укринформ 02:47
- Ляшко: У троих пассажиров с рейса "Милан-Киев" коронавирус не обнаружили : Комсомольская Правда в Украине 02:46
- Появились новые данные о пассажирах рейса Милан-Киев : Винница Реал 02:24
- В Киев прилетел самолет из Италии с больными пассажирами - соцсети : Вибори в Україні та світі 02:15
- У трех пассажиров самолета Милан - Киев коронавирус не выявлен - Минздрав Украины : NewsMir.info 02:05
- Трех пассажиров, вернувшихся из Милана, проверили на коронавирус : ICTV Факти 01:36
- У трех пассажиров самолета "Милан - Киев" коронавирус не выявлен - Минздрав Украины : Гордон 01:35
- Троих пассажиров рейса Милан-Киев госпитализировали с подозрением на коронавирус : Эхо Киева 01:30
- В Борисполе приземлился самолет из Милана с больными пассажирами, трое попали в больницу с подозрением на Covid-19 : 112.ua 01:30
- Опасный рейс из Милана в Киев: Минздрав сделал заявление : Бизнес.медиа 01:19
- Экспресс-тесты не выявили коронавирус у прилетевших из Милана египтян : Зеркало недели. Украина 01:16
- В аэропорту Борисполь приземлился самолет с больными пассажирами из Италии: что говорят в МОЗ : NewsMir.info 01:15
- Ляшко сделал важное заявление о состоянии пассажиров рейса Милан-Киев : NewsMir.info 01:15
- Пассажир рейса Милан - Киев рассказал о больных иностранцах в прямом эфире шоу "Право на владу" (видео) : NewsMir.info 01:14
- Тест на коронавирус у трех пассажиров самолета Милан-Киев дал отрицательный результат : UAzmi 01:14
- На коронавирус проверяют трех пассажиров рейса Милан-Киев : Слово і Діло 01:12
- Прилетели с Милана. В Борисполе из самолета сняли трех пассажиров с подозрением на коронавирус, остальных просто отпустили : Новое Время 01:10
- В "Борисполь" прибыл лайнер с больными иностранцами из Италии: в МАУ дали разъяснение : Обозреватель 01:09
- В аэропорту Борисполь приземлился самолет с больными пассажирами из Италии: что говорят в МОЗ : NewsMir.info 01:06
- Ляшко сделал важное заявление о состоянии пассажиров рейса Милан-Киев : NewsMir.info 01:06
- Коронавирус SARS-CoV-2. Пассажир прилетевшего в Борисполь самолета заявил, что на борту были больные иностранцы : Гордон 01:05
- Трех иностранцев, которые прилетели из Милана, проверили на коронавирус : Gazeta.ua 01:05
- Люди "гасили" температуру, им было очень плохо: кадры из самолета, прилетевшего в Киев из зараженной коронавирусом Италии : Dialog.ua 01:02
- Скандал с "коронавирусным" самолетом рейсом Милан-Киев: озвучены результаты тестов : Апостроф 01:00
- В Киев из Италии прилетел самолет с больными пассажирами: видео : Новости Киева 00:53
- В Киев из Милана прибыл самолет с потенциально больными иностранцами: видео : Новости Киева 00:53
- В аэропорту Борисполь приземлился самолет с больными пассажирами из Италии: что говорят в МОЗ : Информатор 00:44
- В Украине приземлился самолет из Италии, полный кашляющих египтян : Инфолайн 00:43
- Госпитализированы трое пассажиров, которые вернулись из Милана в Украину : РБК-Україна 00:40
- Рейс Милан-Киев: троих госпитализированных уже проверили на коронавирус : Обозреватель 00:39
- Трех пассажиров рейса Милан - Киев госпитализировали для проверки на коронавирус : LB.ua 00:37
- Ляшко сделал важное заявление о состоянии пассажиров рейса Милан-Киев : Хвиля 00:36
- Рейс Милан-Киев: в "Борисполе" с самолета сняли трех больных египтян : DsNews 00:33
- В Александровской больнице обследуют трех иностранцев с рейса Милан-Киев : Укринформ 00:32
- В "Борисполе" с самолета сняли троих египтян с подозрением на коронавирус и отправили в киевскую больницу : Рубрика 00:30
- В Киев из Италии прилетел самолет с больными пассажирами: видео : Винница Реал 00:24
- Пассажир рейса Милан - Киев рассказал о больных иностранцах в прямом эфире шоу "Право на владу" (видео) : Бизнес.медиа 00:19
- В Борисполе приземлился рейс из Милана - трех его пассажиров, граждан Египта, забрали с подозрением на коронавирус : Преступности.нет 00:16
- Пассажиров рейса Милан-Киев проверили на коронавирус - Виктор Ляшко : Антикор.com.ua 00:12
- Из Италии в Киев прибыл самолет с больными пассажирами: возможен коронавирус : Барометр Южноукраинска 00:11
- Пассажир рейса Милан - Киев рассказал о больных иностранцах в прямом эфире шоу "Право на владу" (видео) : NewsMir.info 00:06
- Самолет, который привез потенциально больных коронавирусом, отправится в рейс на следующий день : ICTV Факти 00:06
- В Киев прилетел самолет из Италии с больными пассажирами - соцсети : Newzz.in.ua 00:06