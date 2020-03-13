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Фокус: Украина

Из Италии в Киев прибыл самолет с больными пассажирами: возможен коронавирус

Из Италии в Киев прибыл самолет с больными пассажирами: возможен коронавирус (49)

Барометр Южноукраинска 2020.03.13 00:11
12 марта 2020, 23:05 В Киев из Милана прилетел самолет МАУ, в пассажиры которого могут болеть коронавирусом. Позже стало известно, что врачи забрали троих человек. Об этом сообщает активист Антон Гура в Facebook. По его словам, "половина самолета кашляет, многие с температурой". По прилету в Киев, рассказыват Антон, в Борисполе врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса.
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2020.03.13 (49)

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