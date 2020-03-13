В самолете из Милана в "Борисполь" прилетело трое больных (37)

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- Пассажиры рейса Милан-Киев не заражены коронавирусом - Ляшко : Слово і Діло 11:42
- В самолете из Милана в "Борисполь" прилетело трое больных : Измаил вечерний 10:46
- У пассажиров из Милана рейса МАУ нет коронавирусной инфекции : Вести.ua 10:44
- В Борисполь прилетел самолет с пассажирами из Италии: трех "подозреваемых" доставили в больницу : Гуру.ua 10:39
- Минздрав заверил, что больных на коронавирус на рейсе "Киев - Милан" нет : Експерт-центр 10:33
- Все пассажиры самолета "Милан - Киев" пройдут тест на коронавирус - Минздрав : RegioNews 10:11
- "Просили терафлю, сбивали температуру": в Киеве приземлился самолет из Милана. Ляшко выступил с громким заявлением : Корупція Інфо 09:52
- Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии : Kherson.life 09:50
- В "Борисполе" сел самолет из Италии с больными пассажирами : RegioNews 09:41
- Тесты на коронавирус пассажиров, прилетевших из Милана, отрицательные : Петр и Мазепа 09:39
- Скандал с самолетом из Италии: У троих пассажиров не обнаружили коронавирус : InfoResist.org 09:31
- У пассажиров, прилетевших вчера из Милана, коронавирус не обнаружен : ForUm 09:04
- В самолете из Милана в "Борисполь" прилетело трое больных : From-UA.com 09:04
- Самолет с якобы больными людьми из Милана: блоггер Гура вел программы на YouTube-канале экс-министра времен Януковича : Еспресо TV 09:03
- У иностранцев с самолета из Милана коронавирус не обнаружили, - Минздрав : Фокус 08:34
- В Киев из Италии прибыл самолет с больными пассажирами, но их отпустили - очевидец : Эхо Киева 08:30
- В Украину из Италии прибыл самолет с потенциально больными пассажирами: в Минздраве сообщили, обнаружили ли коронавирус (ФОТО, ВИДЕО) : Ракурс 08:22
- Появились ужасающие подробности о пассажирах рейса Милан-Киев: были больны, кричали на экипаж : NewsProUA 08:21
- В Борисполь прилетел самолет с пассажирами из Италии: трех "подозреваемых" доставили в больницу : Сегодня.ua 08:02
- Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые вернулись из Италии : МариоНетки.net 07:56
- Минздрав заверил, что больных на коронавирус на рейсе "Киев - Милан" нет (ВИДЕО) : DsNews 07:33
- В аэропорту "Борисполь" с самолета сняли троих египтян с подозрением на COVID-19 : Дело.ua 07:32
- Появились пугающие подробности о пассажирах рейса Милан-Киев: были больны, кричали на экипаж : РИА Мелитополь 07:25
- Появились пугающие подробности о пассажирах рейса Милан-Киев: были больны, кричали на экипаж : Обозреватель 07:09
- Киев- Милан: три человека госпитализированы с подозрением на коронавирус : DsNews 07:03
- Пассажир самолета заявил, что на борту были больные иностранцы : Дзержинск город шахтеров 06:27
- В "Борисполе" в самолете из Милана выявили 3-х больных: коронавирус не нашли, но другим пассажирам подготовили инструкции : УНИАН 03:17
- В "Борисполе" в самолете из Милана выявили трех больных: коронавируса не нашли, но другим пассажирам дадут инструкции : УНИАН 03:03
- Коронавирус не обнаружен: в Минздраве прокомментировали ситуацию с "самолетом больных из Италии" : Факты 01:34
- У трех пассажиров, которые вернулись из Милана, коронавирус не обнаружен, - МОЗ : #Буквы 01:19
- В "Борисполе" на самолете из Милана выявили трех больных: коронавируса не нашли, но другим пассажирам дадут инструкции : УНИАН 01:03
- Пассажир самолета Милан - Киев заявил, что из аэропорта Борисполь отпустили десятки больных людей, которые прилетели из Италии : Инфолайн 00:43
- Скандал с целым самолетом больных из Италии в аэропорту Киева: появилось заявление Минздрава : Апостроф 00:30
- В "Борисполь" из Милана прилетел рейс с пассажирами с подозрением на COVID-19 - очевидец : #Буквы 00:20
- В "Борисполь" из Милана прилетел рейс с пассажирами с подозрением на COVID-19 - очевидец : #Буквы 00:19