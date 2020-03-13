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В самолете из Милана в "Борисполь" прилетело трое больных

В самолете из Милана в "Борисполь" прилетело трое больных (37)

Glavk.info 2020.03.13 10:05
13 марта 2020 г., 08:42:00 Поздно вечером 12 марта в аэропорту "Борисполь" приземлился самолет из Милана, на борту которого обнаружено трех больных людей. Об этом пишет УНИАН. По информации Минздрава, у всех трех коронавирус не обнаружили, а каждому пассажиру предоставили инструкцию по самоизоляции, направление как можно быстрее пройти тест на COVID-19. "Медицинскими работниками определенной больницы было проведено исследование
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2020.03.13 (37)

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