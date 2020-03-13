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Фокус: Украина

Зеленский утвердил новый состав Национального инвестсовета. В него вошел он сам (25)

the Бабель 2020.03.13 09:42
Костя Андрейковец 08:58, 13 марта 2020 Президент Владимир Зеленский указом No79/2020 утвердил персональный состав Национального инвестиционного совета. В состав совета вошли глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава Офиса президента Андрей Ермак, министр инфраструктуры Владислав Крыклий, министр юстиции Денис Малюська, министр финансов Игорь Уманский, глава Национального банка Яков Смолий (по
СМОЛИЙ, ДРЕЙФУС, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИРЛАНДИЯ, ЕРМАК, ОЛАФ, Разумков, Смолий, Арахамия, Шмыгаль, Малюська, Уманский, Джоуп, Ермак, Зеленский, Криклий, POSCO Intemational Corp, Unilever NV, Metro AG, Louis Dreyfus Holding, DP World, Engie SA, General Electric, Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S, Arcelor Mittal Limited, Украина, Германия, Азербайджан, Великобритания, США, Турция, Нидерланды, ОАЭ, Япония

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