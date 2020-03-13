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В Украине проверят обоснованность цен на медицинские маски, спекулянтов накажут - Ляшко

В Украине проверят обоснованность цен на медицинские маски, спекулянтов накажут - Ляшко (28)

Новости N 2020.03.13 10:08
Сегодня в 09:39 Правительство поручило Антимонопольному комитету проверить цены на средства индивидуальной защиты в Украине. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы "Право на власть". "Есть поручение премьер-министра Антимонопольному комитету проверить все цены, которые есть на рынке как на средства индивидуальной защиты, так и на другие вещи, которые используются в противодействии заболеванию
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