Коронавирус в Украине: Зеленский созывает СНБО (35)

Фокус 2020.03.13 11:04

2020-03-13 10:59:00 Фото: president.gov.ua Будет рассмотрен вопрос о закрытии границ Пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила, что сегодня Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет заседание, на котором рассмотрит вопрос о закрытии границ из-за угрозы коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина. Пресс-секретарь Зеленского отметила, что детали заседания будут сообщены по