Коронавирус в Украине: Зеленский созывает СНБО (35)

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- Зеленский о коронавирусе в Украине: статистика у нас одна из лучших : РБК-Україна 11:41
- Коронавирус в Украине: Зеленский созывает СНБО : Главком 11:35
- Зеленский созывает заседание СНБО из-за угрозы эпидемии : Перший Діловий 11:34
- Зеленский созывает заседание СНБО из-за COVID-19 : РИА Мелитополь 11:25
- Зеленский: На СНБО обсудим вопрос закрытия границ : Сегодня.ua 11:17
- Зеленский собирает заседание Совета нацбезопасности и обороны : Зеркало недели. Украина 11:16
- Зеленский созывает СНБО из-за коронавируса : Нова Влада 11:08
- СНБО проведет заседание по закрытию границ : Николаевский центр журналистских расследований 11:07
- Зеленский созывает заседание СНБО из-за COVID-19 : Actual Today 11:07
- Из-за коронавируса Зеленский созывает СНБО : 7 днів Ужгородськi 11:06
- Зеленский созывает СНБО из-за коронавируса : Громадське телебачення 11:06
- Коронавирус в Украине: Зеленский созывает СНБО : Фокус 11:04
- Срочно: Зеленский созывает СНБО : From-UA.com 11:04
- Коронавирус в Украине: Зеленский созывает срочное заседание СНБО : Західна iнформаційна корпорація 10:46
- Зеленский срочно созывает заседание СНБО из-за коронавируса : Znaj.ua 10:46
- Зеленский созывает СНБО из-за коронавируса : Вої 10:45
- Зеленский экстренно созывает СНБО: закрытие границ, областей, магазинов - что будут решать : Стена 10:44
- Президент из-за коронавируса созывает СНБО : РепортерUA 10:41
- Сегодня, 10:11 Елена Клименко Зеленский созвал заседание СНБО из-за коронавируса : ReplyUA.net 10:41
- Зеленский созывает СНБО из-за ситуации с вирусом COVID-19 - СМИ : Bigmir)net Новости 10:38
- Зеленский созывает заседание СНБО по закрытию границ из-за коронавируса : LB.ua 10:37
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- Зеленский срочно созывает СНБО из-за коронавируса : Днепровская Панорама 10:33
- Зеленский созывает заседание СНБО из-за COVID-19 : Шиповник.ua 10:33
- Мендель подтвердила, что Зеленский созывает СНБО : DsNews 10:33
- Зеленский собирает СНБО из-за коронавируса. Будут обсуждать закрытие границ [дополнено] : Комсомольская Правда в Украине 10:31
- Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса : FaceNews 10:31
- Зеленский срочно созывает СНБО из-за коронавируса : Эхо Киева 10:30
- Зеленский созывает СНБО из-за коронавируса : 2000.ua 10:30
- Зеленский созывает заседание СНБО из-за коронавируса : UAzmi 10:15
- Зеленский срочно созывает СНБО из-за коронавируса : Наше Місто Дніпро 10:12
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