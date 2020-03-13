Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт, закрыты все рынки (44)

Фраза.ua 2020.03.13 12:36

"Фраза" В Радомышле Житомирской области ввели карантинные меры из-за подтвержденного случая коронавируса у местной жительницы. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом сообщается на официальном сайте Радомышльской громады. Власти города просят жителей без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг. Людей попросили избегать пребывания в людных местах, а при первых признаках