Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт, закрыты все рынки

Радомышль закрыли на въезд и выезд. В городе остановился транспорт, закрыты все рынки (44)

Фраза.ua 2020.03.13 12:36
"Фраза" В Радомышле Житомирской области ввели карантинные меры из-за подтвержденного случая коронавируса у местной жительницы. Как выяснили журналисты "Фразы", об этом сообщается на официальном сайте Радомышльской громады. Власти города просят жителей без необходимости не посещать магазины, заведения общественного питания и учреждения по оказанию бытовых услуг. Людей попросили избегать пребывания в людных местах, а при первых признаках
РАДОМЫШЛЬ, АППАРАТ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, ЛЕГКОЕ, ПРОПУСК, ЧОП, Пулковский, Житомир, Украина, Киев, Польша, Львов, Италия

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020