Зеленского возмутили аптечные тесты на коронавирус стоимостью 10 тысяч гривен (64)

- Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция : Херсон Онлайн 14:36
- Зеленский озвучил повестку заседания СНБО : Южная правда 14:06
- Емец инициирует внеочередное заседание Рады : Версии.com 13:52
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- Брифинг СНБО по закрытию границ и прекращению авиасообщения: онлайн трансляция : Апостроф 13:45
- CНБО обсудит закрытие границ, авиасообщение и обеспечение страны масками и тестами - Зеленский : Днепровский городской портал 13:38
- Зеленский: На СНБО могут принять решение о закрытии авиасообщения с рядом стран : MIGnews.com.ua 13:38
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- СНБО обсудит закрытие границ, авиасообщение и обеспечение страны масками и тестами - Зеленский : ПрессОрг24 13:32
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- Перед совещанием СНБО Зеленский выступил с важным заявлением : NewsProUA 13:21
- Зеленский рассказал, какие вопросы будут обсуждать на заседании СНБО : Новости мира 13:18
- Зеленский созвал совещание СНБО по коронавирусу : ВідкритийTV 13:13
- Тесты на коронавирус: Зеленский пригрозил за спекуляции на ценах : Слово і Діло 13:12
- Зеленский созвал СНБО по плану противодействию распространению коронавируса : Медіаплатформа "НАШ" 13:12
- Зеленский рассказал, о чем будут говорить на заседании СНБО : NewsOne 13:09
- Зеленский собирает СНБО из-за коронавируса : НикВести 13:07
- Зеленский жестко раскритиковал аптечные тесты на коронавирус стоимостью 10 тысяч грн : From-UA.com 13:04
- СНБО может принять решение о закрытии границ и авиасообщения с рядом стран : Мой Город N 13:01
- Границы и авиасообщение: Зеленский озвучил темы заседания СНБО : Знамя индустрии 13:00
- Из-за коронавируса Зеленский созывает срочное заседание СНБО : Кстати+ 12:54
- Президент созвал заседание СНБО по коронавирусу : Харківська ОДА 12:48
- СНБО рассмотрит вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран из-за коронавируса - Зеленский : Karachun.com.ua 12:47
- Закрытие границ и авиасообщения: Зеленский созвал заседание СНБО : Український Бізнес Ресурс 12:44
- Зеленский сообщил, что заседание СНБО будет посвящено коронавирусу и "закрытию границ" (ВИДЕО) : Iнше ТВ 12:43
- СНБО рассмотрит вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран из-за COVID-19 : Инфолайн 12:43
- Тесты по 10 тысяч гривен: Зеленский рассказал о людях, зарабатывающих на коронавирусе : Новое Время 12:41
- Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать: Зеленский о спекулятивных ценах в аптеках : ICTV Факти 12:36
- Зеленский: у нас будет отдельный разговор с производителями и поставщиками масок касательно ценовых спекуляций : FinOboz 12:34
- СНБО рассмотрит вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран из-за коронавируса - Зеленский : Сумські Дебати 12:33
- Зеленский пригрозил производителям и поставщикам медпрепаратов "отдельным разговором" из-за спекулятивных цен : Страна.ua 12:32
- На заседании СНБО обсудят закрытия границ и авиасообщение с рядом стран, - Зеленский : Газета День 12:26
- Зеленский озвучил повестку заседания СНБО : РИА Мелитополь 12:25
- Повестка дня СНБО: стали известны подробности будущего заседания : Realist.online 12:24
- Зеленский: у нас будет отдельный разговор с производителями и поставщиками масок касательно ценовых спекуляций : DailyUA 12:24
- СНБО обсудит закрытие границ, авиасообщение и обеспечение страны масками и тестами - Зеленский : DailyUA 12:24
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- Зеленского возмутили аптечные тесты на коронавирус стоимостью 10 тысяч гривен : Українські національні новини 12:18
- СНБО рассмотрит вопрос закрытия границ и авиасообщения с рядом стран из-за коронавируса - Зеленский : Страна.ua 12:17
- Зеленский озвучил повестку заседания СНБО : Вибори в Україні та світі 12:16
- СНБО рассмотрит закрытие границ и авиасообщений с некоторыми странами для предотвращения распространения коронавируса, - Зеленский : Західна iнформаційна корпорація 12:16
- Зеленский озвучил темы заседания СНБО : Bigmir)net Новости 12:09
- Закрытие границ и авиасообщения: что рассмотрят сегодня на заседании СНБО : Новости N 12:08