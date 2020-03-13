Зеленского возмутили аптечные тесты на коронавирус стоимостью 10 тысяч гривен (64)

ПрессОрг24 2020.03.13 13:33

13 Мар, 12:06 Президент Владимир Зеленский возмутился тем, что в аптеках цена некоторых тестов на определение коронавируса превышает 10 000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. "Поэтому у нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками касательно спекулятивных цен", - отметил Президент. Он также сообщил, что еще будет обсуждаться во время заседания СНБО, которое состоится сегодня.