Аваков: в "Борисполе" арестовали контрабанду из 1,5 тонны медицинских масок (87)

ПрессОрг24 2020.03.13 13:32

13 Мар, 11:53 В аэропорту "Борисполь" арестовали контрабанду из 1,5 тонны медицинских масок, которые пытались отправить в ОАЭ и Рима. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на выездном заседании Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН. "Утром арестовали в "Борисполе" груз в 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в ОАЭ и Рима.