Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Аваков: в "Борисполе" арестовали контрабанду из 1,5 тонны медицинских масок

Аваков: в "Борисполе" арестовали контрабанду из 1,5 тонны медицинских масок (87)

ПрессОрг24 2020.03.13 13:32
13 Мар, 11:53 В аэропорту "Борисполь" арестовали контрабанду из 1,5 тонны медицинских масок, которые пытались отправить в ОАЭ и Рима. Об этом заявил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на выездном заседании Кабинета министров Украины, передает корреспондент УНН. "Утром арестовали в "Борисполе" груз в 1,5 тонны медицинских масок, которые готовились и направлялись в ОАЭ и Рима.
МАСКА, БОРИСПОЛЬ, АРСЕН, ТОННА, ЭМИРАТ, РИМ, Аваков, Зеленский, Украина, Италия, ОАЭ, Киев

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020