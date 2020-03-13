Аваков: в "Борисполе" арестовали контрабанду из 1,5 тонны медицинских масок (87)

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- "Из Украины пытались вывезти полторы тонны медицинских масок", - Аваков : Аргументы и Факты Украина 13:09
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