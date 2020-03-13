"Построили небоскреб из схем и договорняков": Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ (41)

Хвиля 2020.03.13 12:36

Процесс получения государственных услуг будет прозрачным и удобным, заявил президент. Новое время 13.03.2020 12:28:17 В Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАСИ). Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выездного заседания правительства, передает Новое время. Он назвал строительную отрасль "одной из самых коррумпированных". "За эти годы чиновники построили в этой области небоскреб из разных схем и