"Построили небоскреб из схем и договорняков": Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ (41)

- Кабмин ликвидировал ГАСИ : Ирта-Fax 14:44
- Зеленский: Мы ликвидируем Строительную инспекцию : Finance.UA 14:34
- ГАСИ ликвидируют: Шмыгаль назвал три госоргана на смену : Еспресо TV 14:33
- Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ : Власти.нет 14:15
- Кабмин ликвидировал ГАСИ : Lenta.ua 14:07
- Одесские застройщики получают полную свободу: президент ликвидировал ГАСИ : Одесский Наблюдатель 14:02
- Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ : СЛОВО Одесса 13:49
- Кабмин ликвидирует Государственную архитектурно-строительную инспекцию за коррупции : UA.news 13:47
- Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ : Bigmir)net Новости 13:38
- Шмыгаль рассказал, что будет вместо ГАСИ : ПрессОрг24 13:33
- Что будет вместо ГАСИ: Шмыгаль озвучил план : Сегодня.ua 13:32
- Кабмин проголосовал за ликвидацию ГАСИ : DailyUA 13:24
- Кабмин в среду назначит председателя ликвидационной комиссии ГАСИ - Шмыгаль : Укринформ 13:17
- Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ : Нова Влада 13:08
- В Украине ликвидируют Государственную архитектурно-строительную инспекцию : НикВести 13:07
- ГАСИ ликвидировали: кто теперь будет следить за строительными нормами и стандартами : Gazeta.ua 13:05
- Зеленский: Мы ликвидируем ГАСИ : Гордон 13:05
- Кабмин ликвидировал ГАСИ : ForUm 13:04
- Шмыгаль рассказал, что будет вместо ГАСИ : Українські національні новини 13:03
- Кабмин намерен ликвидировать Госархстройинспекцию, - Зеленский : Західна iнформаційна корпорація 12:46
- Зеленский сообщил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции (ВИДЕО) : UATV 12:44
- Зеленский: Скажу три слова - мы ликвидируем ГАСИ : the Бабель 12:42
- Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ : Hubs 12:40
- Кабмин ликвидировал скандальную ГАСИ : Обозреватель 12:39
- "Построили небоскреб из схем и договорняков": Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ : Хвиля 12:36
- "Скажу три слова, которые ждал весь честный строительный бизнес: мы ликвидируем ГАСИ", - Зеленский : Еспресо TV 12:33
- Зеленский анонсировал ликвидацию ГАСИ : InfoResist.org 12:31
- Кабмин утвердил ликвидацию ГАСИ : 112.ua 12:30
- Зеленский объявил о ликвидации ГАСИ : 2000.ua 12:30
- Зеленский взялся за сферу строительства: ликвидирует ГАСИ : Ракурс 12:22
- Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции : Капитал 12:20
- Мы ликвидируем ГАСИ - Зеленский : Vector News 12:16
- Шмыгаль назвал Госархстройинспекцию коррупционным клещом и объявил о ее ликвидации : Комсомольская Правда в Украине 12:16
- "Построили небоскреб из схем и договорняков". Зеленский объявил о ликвидации Госархстройинспекции : Новое Время 12:10
- Зеленский заявил, что начинает ликвидацию ГАСИ : Lenta.ua 12:07
- Зеленский анонсировал рассмотрение вопроса ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции : Главное 12:05
- Зеленский сообщил о ликвидации ГАСИ : Главком 12:05
- Зеленский объявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции : Укринформ 12:02
- Мы ликвидируем ГАСИ : UAzmi 11:44
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