Субъектность ОРДЛО закреплена в новом протоколе, подписанном в Минске - СМИ (46)

RUpor.info 2020.03.13 16:41

В Минске ТКГ подписала договоренность о создании органа, которым фиксируется субъектность ОРДЛО. Согласно ней, Россия в статусе гаранта-наблюдателя оказалась наравне с Германией, Францией и ОБСЕ, передает ZN.UA. В протоколе отмечается, что решение ТКГ об учреждении Консультативного совета подпишут 25 марта 2020 года после консультаций с представителями ОБСЕ, Франции и Германии. "Основной задачей Совета является осуществление диалога, консультаций и