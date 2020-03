Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине (37)

ICTV Факти 2020.03.13 16:06

Совет Европейского союза продлил санкции против Российской Федерации за агрессию в Украине. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк. - Запрет виз и замораживание активов против 175 сепаратистов и русских + 44 субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины, теперь официально продлен на 6 месяцев, - пишет он. the visa bans & asset freezes against 175 separatists and Russians + 44