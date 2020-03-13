Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине (37)

- ЕС продлил санкции против РФ за войну в Украине : Без Табу 17:17
- ЕС продлил санкции против РФ за войну в Украине : NewsMir.info 17:06
- Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине : В Час Пик 16:45
- ЕС официально продлил санкции по Крыму - журналист : ПрессОрг24 16:32
- Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине : ICTV Факти 16:06
- Совет Евросоюза продлил санкции против РФ : ГолосUA 16:05
- Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ : Время новостей 15:43
- Сегодня, 15:12 Елена Клименко В ЕС продлили антироссийские санкции за агрессию в Украине : ReplyUA.net 15:41
- ЕС продлил санкции против России из-за аннексии Крыма : GuildHall 15:37
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России : Шиповник.ua 15:33
- ЕС продлил санкции за нарушение территориальной целостности Украины : Донецкие Новости 15:26
- Совет ЕС продлил санкции за агрессию в Украине : Петр и Мазепа 15:10
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России : Bigmir)net Новости 15:09
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России : Новости N 15:08
- ЕС продлил индивидуальные санкции против России : Контракты.ua 15:07
- Санкции за агрессию против Украины: в ЕС приняли важное решение : Главред 15:05
- ЕС официально продлил санкции против России еще на шесть месяцев : УНИАН 15:03
- Евросоюз продлил санкции против России из-за Украины : Сегодня.ua 14:47
- Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине : Західна iнформаційна корпорація 14:46
- ЕС принял новое решение по "украинским" санкциям против России : Апостроф 14:45
- Совет ЕС наказал Россию продлением санкции за агрессию в Украине : Интеллект Украины 14:43
- Совет ЕС официально продлил санкции по Крыму : Слово і Діло 14:42
- Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине : Хвиля 14:36
- Совет ЕС продлил санкции против России из-за агрессии в отношении Украины : Громадське телебачення 14:36
- Совет ЕС продлил санкции против РФ, введенные из-за агрессии в Украине : Гордон 14:35
- В Совете ЕС продлили индивидуальные санкции против России : Depo 14:33
- Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России : УП Європейська правда 14:32
- ЕС официально продлил санкции по Крыму - журналист : DailyUA 14:24
- Евросоюз продлил санкции против России : Gazeta.ua 14:05
- Совет ЕС наказал Россию продлением санкции за агрессию в Украине : From-UA.com 14:04
- Совет ЕС продлил санкции против России еще на полгода, - журналист : DsNews 14:03
- ЕС официально продлил санкции по Крыму - журналист : Українські національні новини 13:48
- ЕС продлил индивидуальные санкции за подрыв территориальной целостности Украины : Зеркало недели. Украина 13:46
- Совет ЕС продлил санкции против России за агрессию в Украине : РБК-Україна 13:41
- ЕС продлил санкции против России из-за Украины - СМИ : Обозреватель 13:39