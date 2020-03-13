Зеленский обновил состав СНБО (54)

ЛІГАБізнесІнформ 2020.03.13 14:37

Заседание СНБО (Фото: пресс-служба президента) 13.03.2020, 14:15 Президент Владимир Зеленский ввел в состав СНБО ряд новых членов Кабмина и вывел отправленных в отставку Указ об обновлении состава Совета по национальной безопасности и обороне подписал президент Владимир Зеленский, указ опубликован на сайте президента. Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное В состав СНБО введены врио директра ГБР Ирину Венедиктову, министра