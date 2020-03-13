Зеленский обновил состав СНБО (54)

- Зеленский изменил состав СНБО перед его заседанием : World News 17:15
- Харьковчанка вошла в состав СНБО : NewsRoom.kh.ua 17:06
- Зеленский кардинально изменил состав СНБО : Прямий канал 16:47
- Зеленский сменил состав СНБО Украины : ПрессОрг24 16:32
- Президент изменил состав СНБО : Pravo.ua 16:31
- Зеленский обновил состав СНБО : Нова Влада 16:08
- Президент изменил состав СНБО : Всеукраинские вести 15:57
- Зеленский изменил состав СНБО: кто ушел и на кого заменили : Гуру.ua 15:39
- Зеленский внес изменения в состав СНБО перед заседанием по коронавирусу : Страна.ua 15:32
- Зеленский изменил состав Совета нацбезопасности : Эхо Киева 15:31
- Зеленский сменил состав СНБО : Рубрика 15:30
- Владимир Зеленский внес изменения в состав СНБО : ДонПресс 15:28
- Зеленский изменил состав СНБО : Винница Реал 15:24
- Зеленский изменил персональный состав СНБО : Капитал 15:20
- Зеленский внес изменения в состав СНБО : Західна iнформаційна корпорація 15:16
- Зеленский сменил состав СНБО : Новое Время 15:10
- Зеленский изменил персональный состав СНБО : Укринформ 15:02
- Зеленский изменил состав Совета национальной безопасности и обороны : UA.news 14:47
- Зеленский обновил персональный состав СНБО : Електронні Вісті 14:45
- Зеленский обновил состав СНБО Украины : Телеграф.com.ua 14:43
- Зеленский сменил состав Совета нацбезопасности : the Бабель 14:42
- Зеленский внес изменения в состав СНБО : Слово і Діло 14:42
- Перед заседанием СНБО Зеленский сменил его состав : Українська правда 14:40
- Зеленский изменил состав СНБО: кто вошел : Судебно-юридическая газета 14:39
- Зеленский исключил из СНБО бывших министров : Bigmir)net Новости 14:38
- Зеленский вывел из состава СНБО отставных министров : Lenta.ua 14:37
- Зеленский обновил состав СНБО : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- Зеленский ввел в состав СНБО членов нового Кабмина : ForUm 14:34
- Зеленский изменил состав СНБО: кто ушел и на кого заменили : Сегодня.ua 14:32
- Зеленский внес изменения в состав СНБО : Експерт-центр 14:32
- Зеленский обновил состав СНБО : 112.ua 14:30
- Зеленский сменил состав СНБО Украины : DailyUA 14:24
- Зеленский снова изменил состав СНБО (СПИСОК) : Ракурс 14:22
- Зеленский обновил состав СНБО : UAzmi 14:14
- Зеленский сменил состав СНБО : RegioNews 14:11
- Зеленский изменил состав СНБО : Вісник Кременчука 14:10
- Зеленский ввел в состав СНБО Венедиктову, Тарана и Уманьского : Петр и Мазепа 14:10
- Зеленский после смены правительства утвердил новый состав СНБО : NewsOne 14:09
- Зеленский изменил состав СНБО : Минпром 14:08
- Зеленский обновил состав СНБО : LB.ua 14:07
- Зеленский обновил персональный состав СНБО : Четверта Влада 14:05
- Зеленский изменил состав СНБО : Главком 14:05
- Зеленский внес изменения в состав СНБО : Depo 14:03
- Зеленский сменил состав СНБО Украины : Українські національні новини 14:03
- Зеленский изменил состав СНБО : DsNews 14:03