В Запорожской области от гриппа умер невакцинированный 6-летний мальчик (44)

Еспресо TV 2020.03.13 16:33

13 марта, 2020, 16:10 В городе Мелитополе Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик Об этом сообщает пресс-служба Государственного учреждения "Запорожский областной лабораторный центр МЗ". 6 марта родители шестилетнего мальчика обратились за медицинской помощью к семейному врачу с жалобами на повышение температуры до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле, где был установлен диагноз - назофарингит.