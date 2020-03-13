Коронавирус: Украина через 48 часов закроет на две недели границу для иностранцев (146)

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- Через 48 часов Украина закроет границу для иностранцев на две недели : Journalist.today 16:46
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- Коронавирус: Украина через 48 часов закроет на две недели границу для иностранцев : Центр журналистских расследований 16:44
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- Украина закроет границу для иностранцев : Подробности.ua 16:40
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- Через 48 часов Украина закроет границу : ДонПресс 16:28
- Закрытие границы для иностранцев: украинцы смогут вернуться на Родину : DailyUA 16:24
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