Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Коронавирус: Украина через 48 часов закроет на две недели границу для иностранцев

Коронавирус: Украина через 48 часов закроет на две недели границу для иностранцев (146)

Центр журналистских расследований 2020.03.13 16:44
16:09 Украина через 48 часов закроет на две недели въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире коронавируса COVID- 19. Украинские граждане, которые сейчас находятся за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться в Украину. Алексей Данилов, секретарь РНБО Украины Фото: Youtube Радіо Свобода Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей
ГРАНИЦА, ДАНИЛОВ, УКРАИНА, СЕКРЕТАРЬ, ИНОСТРАНЕЦ, БРИФИНГ, Данилов, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2020
© InfoStream, 2020