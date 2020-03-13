Коронавирус: Украина через 48 часов закроет на две недели границу для иностранцев (146)

Центр журналистских расследований 2020.03.13 16:44

16:09 Украина через 48 часов закроет на две недели въезд в страну для иностранных граждан в связи с ситуацией с распространением в мире коронавируса COVID- 19. Украинские граждане, которые сейчас находятся за рубежом, смогут беспрепятственно вернуться в Украину. Алексей Данилов, секретарь РНБО Украины Фото: Youtube Радіо Свобода Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей