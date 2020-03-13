Зеленский подписал закон о среднем образовании (37)

ПрессОрг24 2020.03.13 16:33

13 Мар, 16:14 Президент Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", принятый Верховной Радой 16 января 2020 года. Об этом сообщается в карточке закона на сайте Верховной Рады, передает УНН. Закон с подписью Президента возвращен в Верховную Раду сегодня, 13 марта 2020 года. Так, закон гарантирует равный доступ к образованию для учащихся, обеспечивает педагогическую автономию учителей и предусматривает больше