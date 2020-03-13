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Минздрав подготовил закон о борьбе с коронавирусом: что нужно знать украинцам

Минздрав подготовил закон о борьбе с коронавирусом: что нужно знать украинцам (37)

Обозреватель 2020.03.13 19:39
19:16, 13.03.2020 Министр здравоохранения Илья Емец представил законопроект о борьбе с коронавирусом. Как сообщила пресс-служба Минздрава, положения документа должны повысить эффективность борьбы с инфекцией, от которой в Украине 13 марта скончался первый пациент. Подготовленный законопроект предусматривает: Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств
ЕМЕЦ, ЗАКУПКА, САМОИЗОЛЯЦИЯ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ, БОРЬБА, МИНЗДРАВ, Емец, Украина

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