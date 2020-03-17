В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину (86)

2020.03.17 (86)2020.03.16 (121) →
- Курс доллара "пробил" очередную психологическую отметку: данные межбанка : Сегодня.ua 11:47
- Курс доллара преодолел еще одну психологическую отметку : Подробности.ua 11:40
- Доллар уходит в небо: до каких пределов сегодня вырастет курс : Минфин 11:38
- Курс наличного доллара превысил 28 грн/$1, НБУ объяснил его проблемами с доставкой и рекомендует менять по безналу : Интерфакс-Україна 11:36
- НБУ продает валюту, но гривня продолжает дешеветь : Дело.ua 11:32
- Доллар и евро в Украине с утра резко подскочили: опубликован новый курс к гривне : Dialog.ua 11:32
- В кассах банков дефицит наличных долларов : Fin.org.ua 11:31
- Люди забирают наличку из банков : Эхо Киева 11:30
- Закрытие границ и авиапространства вызвали дефицит наличной валюты - заявление НБУ : Ракурс 11:22
- Официальный и наличный курсы гривны упали на фоне паники (ИНФОГРАФИКА) : Ракурс 11:22
- Доллар на "черном" рынке приближается к 29 UAH/USD : Українські Новини 11:16
- В НБУ сообщили, сколько потратили за день на поддержку гривны : Український Бізнес Ресурс 11:14
- НБУ: В украинских банках не хватает наличной валюты : Телеграф.com.ua 11:13
- Нацбанк на 17 марта опустил гривну до 26,52 грн за доллар : Антикор.com.ua 11:12
- В кассах банков дефицит наличных долларов: НБУ просит покупать валюту онлайн : Редпост 11:11
- Курс доллара снова вырос на открытии межбанка : Maanimo 11:08
- Из-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в Украину : LB.ua 11:07
- В кассах банков не хватает валюты: НБУ советует покупать онлайн : ЛІГАБізнесІнформ 11:07
- Нацбанк призывает украинцев покупать валюту онлайн: в кассах банков не хватает наличных долларов : Громадське телебачення 11:06
- Валютная паника: доллар в обменниках почти 28 гривень, евро подобрался к 31 грн : Днепровская Панорама 11:03
- НБУ заявил о дефиците валютной налички в банках : Сумські Дебати 11:03
- Нацбанк заявил о задержании доставки валюты в Украину : Еспресо TV 11:03
- НБУ сообщил о нехватке наличной валюты в банках : 112.ua 11:00
- НБУ заявил о дефиците валютной налички в банках : Karachun.com.ua 10:47
- Нацбанк на межбанке продал $238 миллионов : Укринформ 10:47
- В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину : UAzmi 10:45
- Нацбанк рекордно повысил курс доллара и евро : IPnews 10:44
- В кассах банков дефицит наличных долларов : Укрудпром 10:44
- В столичных обменниках выросла стоимость доллара и евро : Hubs 10:40
- НБУ продал 258 млн долларов : Maanimo 10:38
- Bloomberg дал прогноз по курсу рубля : GuildHall 10:37
- НБУ столкнулся с дефицитом наличной валюты : Lenta.ua 10:37
- Обвал курса гривны продолжился : Фраза.ua 10:36
- В Украине началась "валютная паника": в обменниках доллар достиг отметки 28 гривен : ГолосUA 10:35
- Американские фондовые индексы зафиксировали рекордное падение : УНИАН 10:33
- В Украине резкий скачек доллара: сколько стоит валюта : NewsProUA 10:21
- НБУ заявил о дефиците валютной налички в банках : Страна.ua 10:17
- Коронавирус и мировой кризис: курс доллара снова взлетит : Наше Місто Дніпро 10:12
- Курс Нацбанка: гривна резко пошла вниз : Mk.Mk.Ua 10:06
- Гривна за день просела на 43 копейки - НБУ : ГолосUA 10:05
- Курс доллара в Украине пробил новое дно: подробности : Главред 10:05
- НБУ просит покупать валюту онлайн из-за нехватки наличных долларов в кассах банков : УП: Економічна правда 10:04
- Официальный курс: гривна потеряла 43 копейки в сутки : Еспресо TV 10:03
- НБУ потратил почти миллиард долларов на поддержку гривны : Мой Город N 10:01
- В банковской системе образовался дефицит наличной валюты, - НБУ : Business Information Network 10:01
- Курс валют на 17 марта 2020 года : Waves-ua 09:57