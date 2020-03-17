В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину (86)

UAzmi 2020.03.17 10:45

2020-03-17 10:14 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook. В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты в связи повышенным спросом населения. "Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои