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В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину

В Нацбанке заявляют о задержке доставки валюты в Украину (86)

UAzmi 2020.03.17 10:45
2020-03-17 10:14 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национального банка Украины в Facebook. В НБУ отметили, что в последние дни в украинских кассах банков наблюдается недостаток наличной валюты в связи повышенным спросом населения. "Вместе с тем на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долларов США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои
ДОЛЛАР, ВАЛЮТА, КУРС, ГРИВНА, ЕВРО, НАЦБАНК, Украина, США
2020.03.17 (86)

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