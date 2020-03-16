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В России число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 30 человек

В России число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 30 человек (1)

FinOboz 2020.03.16 16:34
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по противодействию распространения коронавируса, передают местные СМИ. "В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны.
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2020.03.17 (1)

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