В России число заразившихся коронавирусом за сутки увеличилось на 30 человек (1)

FinOboz 2020.03.16 16:34
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и
достигло 93. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна
Голикова на заседании координационного совета при правительстве по
противодействию распространения коронавируса, передают местные СМИ.
"В Российской Федерации на текущий момент с учетом статистики сегодняшнего
дня зафиксировано 93 заболевших, из них четыре выздоровели и выписаны.
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