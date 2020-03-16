Евро-2020: Турция готова сама принять турнир этим летом (1)

Еспресо TV 2020.03.16 18:33

16 марта, 2020, 18:19 Турция готова стать единственным хозяином Евро-2020 и принять турнир этим летом Об этом сообщает AS . По информации источника, у президента УЕФА Александра Чеферина хорошие отношения с главой Турции Реджепом Эрдоганом, однако это не сыграет роли в деле, ведь УЕФА намерена перенести Евро-2020 на следующее лето. Руководители Серии А, Бундеслиги, Ла Лиги и Лиги 1 намерены предложить УЕФА